Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: NA VISOKIH PETAH*

V iskrivem nadaljevanju družinskih prigod, opisanih v knjigi ZA DUCAT – CENEJE, spremljamo odraščanje Gilbrethovih otrok, njihove zgode in nezgode, ter občudujemo materino spoprijemanje z vzgojnimi in s poklicnimi izzivi. Uporabno razvedrilno branje!

V nadaljevanju družinskih prigod spremljamo odraščanje Gilbrethovih otrok. Njihove peripetije se samo še stopnjujejo. Po nenadni smrti ljubljenega moža in očka ni časa za žalovanje. Če hočejo ostati skupaj, se morajo vsi potruditi. Opisani dogodki segajo skoraj stoletje v preteklost. Humorni in manj humorni zapleti, ki jih morajo reševati Gilbrethovi, pa so presenetljivo aktualni. Visoko izobražena, poklicno dejavna mati, odslej samohranilka, mora med gospodarsko krizo poskrbeti za nadpovprečno veliko družino. Njeni navdušujoče moderni in preizkušeno učinkoviti vzgojni prijemi bodo v pomoč tudi sodobnim vzgojiteljem.

Odprto in optimistično spoprijemanje Gilbrethovih z zgodami in nezgodami prihaja v današnjih časih kot dobrodošlo razvedrilo in navdih!

