Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: MOČ POZITIVNEGA MIŠLJENJA*

Za lastno srečo si moramo prizadevati, šele potem jo lahko tudi delimo. Pričakujmo dobro, ne verjemimo “porazom”. Prepih novih misli nas obnavlja in poživlja. Knjiga kot zanalašč za začetek novega leta.

“Knjigo sem napisal z iskreno željo, da Vam pomagam, in srečen bom, če bom vedel, da Vam je knjiga res pomagala. O načelih in metodah v tej knjigi sem trdno prepričan in vanje verujem. Preizkušene so bile v laboratoriju duhovne izkušnje in potrjene v življenju. Če jih uporabimo, so učinkovite.” (Norman Vincent Peale)

Namesto redne cene 15,50 EUR znižana cena 12,00 EUR: v knjigarni Celjske Mohorjeve na Prešernovi ulici 23 v Celju, naročilo pa lahko oddate tudi na www.mohorjeva.org ali po telefonu na 03 490 14 20.

