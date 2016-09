Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: KO SEM ŠE MAJHEN BIL*

* oglasno sporočilo

Spomini znamenitega nemškega mladinskega pisatelja Ericha Kästnerja (1899–1974) na brezskrbno mladost, polno veselja in čudenja nad življenjem, v katero pa ostro zareže začetek prve svetovne vojne. “Svetovna vojna se je začela in moja otroška leta so se končala,” zapiše sam ob koncu te privlačne avtobiografije, v izvirniku izdane leta 1957. Knjigo spremljajo duhovite risbe prav tako znamenitega nemškega ilustratorja Horsta Lemkeja.

