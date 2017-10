Kmetje na Ponikvi o pomenu obdelovalne zemlje

Tradicionalno, 14. vseslovensko srečanje kmetov so minulo nedeljo pripravili na Ponikvi in Slomu. Letos so kmetje še posebej opozorili na pomen ohranitve obdelovalne zemlje.

Več kot tisoč kmetov se je po podatkih Kmetijsko gozdarske znbornice Slovenije zbralo na srečanjum ki je potekalo pod geslom ‘Če hočeš druge vneti, moraš sam goreti’. Začeli so ga z mašo in darovanjem za dobro letino, nadaljevali pa s slavnosnto akademijo, kjer je bil osrednji govornik Dejan Horvat, kmet in duhovnik.

foto: KGZS