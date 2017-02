Kje v Dravinjski dolini se najbolje živi? V Zrečah. Tako so ugotovili pri reviji Moje finance, kjer so letos ponovno izdelali lestvico slovenskih občin, kjer po njihovih kriterijih ljudje najboljše živijo. Zreče uvrstili na 22. mesto lestvice.

Med vsemi 211 slovenskimi občinami se je tokrat najbolje odrezala občina Železniki. Še na prejšnji lestvici so bili Zrečani najvišje v savinjski regiji, zdaj sta jih prehiteli občini Nazarje in Ljubno. Zreče so se uvrstile tudi na peto mesto top občin po prebivalstvu.

Sosednje Slovenske Konjice so 67., Vitanje je na 129. mestu, Oplotnica pa na 166..

Podrobneje pa v današnjih NOVICAH!