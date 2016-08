Kino se vrača v Slovenske Konjice. Na tamkajšnjem Centru za kulturne prireditve so se odločili, da ga bodo skušali obuditi. Ker sami nimajo primernega digitalnega projektorja in pripadajoče opreme, so poiskali drugačno pot. V sodelovanju s Kulturnim društvom Drava, ki bo filme predvajalo, bodo začeli že 14. septembra. Filme bodo sicer predvajani ob sredah, enkrat v mesecu, vse od septembra do vključno junija 2017.

Več v četrtek v lokalnem časopisu NOVICE.