Kegljavke Celja spet med najboljšimi v Evropi

Kegljavke Celja so se uvrstile na finalni turnir Evropske lige prvakinj. Na povratni tekmi četrtfinala so v soboto v domačem Golovcu s 5:3 premagale madžarske prvakinje iz Budimpešte (Rakoshegyi VSE). Celjanke so sicer prvo tekmo z enakim izidom izgubile, a so bile v dobljenih in izgubljenih setih skupno boljše z 28:20.

Finalni turnir najboljših štirih ekip v Evropi bo od 31. marca do 2. aprila v Podbrezovi na Slovaškem. V polfinalu bodo nasprotnice celjske ekipe članice nemškega Bamberga, ki velja za favorita turnirja. So se pa Celjanke med štiri najboljše v omenjenem tekmovanju uvrstile po enoletnem premoru, pred tem so na finalnih turnirjih sodelovale osemkrat zapored.