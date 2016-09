Kdaj bo šentjurska glasbena šola dobila večje prostore?

S prostorsko stisko se že vrsto let soočajo v Glasbeni šoli skladateljev Ipavcev Šentjur. Poučevanje mladih glasbenikov namreč poteka na več lokacijah, ki večinoma niso primerne za izvajanje pouka.

V Šentjurju so to poletje z rebalansom letošnjega proračuna že zagotovili potreben denar za ureditev prostorov glasbene šole na Ulici skladateljev Ipavcev 30. To je na šentjurskem Zgornjem trgu, v stavbi, ki so jo pred časom obnovili. Glasbena šola bo dobila 732 kvadratnih metrov površin. Pouk bo po občinskih zagotovilih tam stekel še letos, v teh dneh smo že opazili delavce, ki jih urejajo.

A ta stavba nima primerne dvorane, je opozorila ravnateljica šole Simona Zdolšek. To naj bi uredili v hiši na Ipavčevi 17. Vse potrebne dokumente Občina že ima, a se zatika pri financiranju.

Več o tem v novih Šentjurskih novicah, kjer nekateri kulturniki opozarjajo tudi na prostorsko stisko v Centru kulture Gustav.