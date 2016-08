V poletnih dneh si Zrečani dober sladoled lahko privoščijo na več lokacijah, toda kje jih pričakajo z najbolj pestro ponudbo in izvirnimi okusi? V Okrepčevalnici Abi kebab 2 Zreče dnevno ponujajo od štirinajst do dvajset različnih okusov sladoleda. Lani so za sladoledni dan, ko je Radio Rogla častil kepico, pripravili dva posebna okusa – RadioRogla 1 in RadioRogla 2. Oba bi naj prodajali le na dan akcije, a so zaradi velikega povpraševanja številko dve kar obdržali.

