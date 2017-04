Kako zdravi so na Konjiškem, Zreškem, Vitanjskem in Oplotniškem? V novi številki lokalnega časopisa NOVICE so pod drobnogled vzeli zadnje podatke Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Med drugim pišejo, da imajo v Vitanju izjemno visoko stopnjo umrljivosti za samomori. V Vitanju je stopnja umrljivosti zaradi samomora namreč kar trikrat višja od državnega povprečja. V omenjenih štirih občinah beležijo tudi slabšo mikrobiološko kakovost pitne vode. To pomeni, da ima podpovprečno število prebivalcev dostop do pitne vode dobre kakovosti. Prebivalci omenjenih občin so tudi nadpovprečno dolgo na bolniški – med njimi najdlje Oplotničani.

