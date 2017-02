Kako uporabljati emajlirano posodo, da bo dolgo lepa?

Nekaj Emo Novum nasvetov za “pravilno” uporabo in dolgo življensko dobo emajlirane posodbe:

* pred uporabo je potrebno posodo oprati s toplo vodo in detergentom

* predvsem pri indukciji in steklokeramiki najprej nastaviti grelno temperaturo na nizko ali srednjo moč in potem (cca 10 s) postopno povečevati moč

* olje ali tekočino v posodo, ko je ta še hladna

* nikoli ne segrevati prazne posode, še posebno pri indukciji in steklokeramiki

* indukcijska oz. steklokeramična plošča ter posoda morajo biti čisti in suhi (vmes ne sme biti umazanije, vode, raztresenega sladkorja…)

* ne dati vroče posode v mrzlo vodo, ker se emajl hitreje ohlaja kot jeklo (lahko poči ali odstopi)

* uporaba agresivnih detergentov lahko povzroči, da emalj obledi

* če se na posodi pojavi zrno rje, jo enostavno obrišite, saj je le površinska