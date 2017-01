Kako je s konjiškima odlagališčema odpadkov?

V Slovenskih Konjicah sta v preteklosti obratovali dve odlagališči odpadkov: Graščak od leta 1974 do 2004, novo odlagalno polje pa od septembra 2004 do konca junija 2011. Obe odlagališči sta že zaprti.

Trenutno pridobivajo okoljevarstveno dovoljenje za novo odlagalno polje, ki je bilo sanirano decembra 2013. S podobnim postopkom za Graščak naj bi predvidoma začeli konec letošnjega leta oz. v začetku leta 2018. Sanacijo oz. izvajanje aktivnosti na obeh odlagališčih finančno krijejo tri občine: konjiška, zreška in vitanjska, od koder so v preteklosti vozili odpadke. Omenjene občine so tudi solastnice konjiškega Centra za ravnanje z odpadki, čeprav Zrečani in Vitanjčani od leta 2012 odpadkov ne vozijo več na konjiški center.

