Kako je na štajerskih cestah? (najnovejše informacije)

Novico o stanju na štajerskih cestah aktualno dopolnjujemo z informacijami prometnega portala in informacijami poslušalcev Radia Rogla.

15.40

Po večjem delu Štajerske močno sneži, promet je oviran in skoraj povsod zelo upočasnjen. Vozite previdno, počasneje kot običajno in z večjo varnostno razdaljo. Celjska in mariborska polcija še opozarjata: izogibajte se sunkovitim manevrom in prehitevanju. Če ni nujno, se na pot ne odpravljate.

*Promet poteka zelo počasi po celotnem delu štajerske avtoceste (nastala je kolona, najmanj od Dramelj do Celja). Med priključkom Sl. Bistrica sever in počivališčem Polskava v smeri Maribora, je promet oviran.

*Na cesti Velenje – Slovenj Gradec pri Mislinji je promet zaradi ustavitve več tovornih vozil še vedno oviran. Nastajajo zastoji.

Zdrsi vozil:

* Oplotnica – Kebelj, obtičal avtobus, ni prevozno

* Na STRANICAH, na hribu, nevarnost naleta, kolona vozil

* Na PRELOGAH

* Tovornjaka sta obtičala na cesti: Žiče – Špitalič in Frankolovo – Stranice– možni zastoji

* avtomobili že stojijo na cesti Vitanje – Zgornji Dolič; Gorenje – Zreče, skoraj neprevozna ta cesta

* Cesta Šmartno na Pohorju – Slov. Bistrica – zelo zasnežena

* cesta Loče – Ponikva – ni prevozna

* Celje – Vojnik – Slovenske Konjice, cesta ni splužena

* cesta Zreče – Rogla, neprevozna