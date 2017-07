Kako Dravinja teče proti novi sezoni?

Članska ekipa Nogometnega društva Dravinja se na novo sezono pripravlja dobra dva tedna. Novi trener je Goran Furman, nekdanji nogometaš Dravinje, kasneje tudi vodja konjiške nogometne šole in trener mladih.

Konjičani bodo v sezoni 2017/2018 znova igrali v 3. slovenski nogometni ligi – sever, v kateri so lani končali na osmem mestu med 14 ekipami. “Ekipa je 90-odstotno sestavljena. Pripravam članske ekipe smo priključili vse mladince in s tem nakazali, kako bomo funkcionirali v prihodnje, ko želimo ponuditi priložnost čim večjemu številu fantov, kateri končajo z igranjem v nogometni šoli in so na primerni ravni,” pravi Furman, ki poudarja, da bo Dravinja igrala na rezultat, želijo pa biti čvrsti v obrambi ter kombinatorni, razigrani v fazi napada. V Slovenskih Konjicah se veselijo tudi vnovičnih lokalnih derbijev z Zrečani.

Daljši intervju je objavljen v lokalnem časopisu NOVICE, ki je na prodajnih policah le še danes.