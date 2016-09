Kaj se zgodi z najdenimi živalmi na Šentjurskem, raziskujejo v zadnjih Šentjurskih novicah. Občina Šentjur ima pogodbo o oskrbi in namestitvi živali sklenjeno z zavetiščem Zonzani. Če najdemo žival, se je tako najbolje zglasiti na Občini, kjer izpolnimo prijavnico. Predstavniki zavetišča bodo nato prišli po najdeno žival in jo oskrbeli. Mačke bodo v zavetišču sterilizirali oziroma kastrirali in jim skušali najti novega skrbnika, sicer jih bodo vrnili v naravo. Pri psih najprej skušajo preko mikročipa odkriti lastnika. Če pes ni čipiran in ga nihče ne posvoji, je po 30 dneh namestitve v zavetišču v zakonu predvidena evtanazija. Žival evtanazirajo tudi, če je preveč poškodovana ali bolna. Lani so tako med 29 najdenimi psi uspavali 5, med 13 najdenimi mačkami pa 2.