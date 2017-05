Kaj se v torek, 9.5., dogaja na Štajerskem?

* Vlada prihaja na obisk Savinjske regije. Danes in jutri bodo obiskali več dogodkov, ustanov in podjetij na Celjskem, Konjiškem in Zreškem, Šentjurskem ter v Obsotelju in na Kozjanskem. Danes med drugim Judo klub »Z Dežele« Sankaku, Pivovarno Laško, Tajfun Planina, Štore Steel in Trixy Aviation na konjiškem letališču, pa Mlekarno Celeia in žalsko fontano piva, psihiatrično bolnišnico Vojnik. Pripravljajo strokovni posvet o potencialih krožnega gospodarstva v Savinjski regiji. Dan bodo v Šentjurju končali sproščeno – v dvorani Hruševec, na prijateljski košarkarski tekmi.

* Tudi letos bo mesto Celje zaživelo v duhu držav Evrope. V Celju na Krekovem trgu danes pripravljajo Evropsko vas, kjer se bodo osnovnošolci in srednješolci šol Savinjske regije predstavljali z različnimi stojnicami in nastopi.

V Slovenskem ljudskem gledališču pa bodo predstavili podrobnosti nove premiere – tokrat drame ‘Nebeški odred’.

* Za dijaki Šolskega centra Rogaška Slatina so že štiri predstave muzikala v angleškem jeziku. Z Briljantino so navdušili polni dvorani v Rogaški Slatini in Šmarju pri Jelšah. Danes se z dvema ponovitvama vračajo v Šmarje pri Jelšah.

* Glasbena šola Slovenska Bistrica prireja dopoldne v Slomškovem kulturnem domu glasbeno matinejo za osnovne šole in vrtec.