Kaj se v torek, 7.2., dogaja na Štajerskem?

* Danes pripravljajo kar nekaj slovesnosti jutrišnjega kulturnega praznika tudi na Celjskem in Vojniškem. Kulturni maraton pripravljajo na I. gimnaziji in glasbeni šoli, v Domu svetega Jožefa, na II. Osnovni šoli Celje in v kulturnem domu Škofja vas. Osrednjo občinsko proslavo občina Vojnik tokrat pripravlja na Frankolovem.

* Za uspešno delo na kulturnem področju bodo nocoj v konjiškem Domu kulture izbranim kulturnikom podelili priznanja.

* Tudi v Makolah prirejajo nocoj slovesnost ob kulturnem prazniku. Program bodo oblikovali pevci Prosvetnega društva Anice Černejeve Makole, slavnostna govornica bo podžupanja Štefka Skledar.

Tečaj kaligrafije se začenja v knjižnici v Slovenski Bistrici. Potekal bo danes in nato še naslednje tri torke.

Danes je prvi torek v mesecu – ko je telovadnica šole na Črešnjevcu popoldne rezervirana za medgeneracijsko druženje. Pod okriljem projekta Uživajmo v zdravju tam poteka vodena telovadba, primerna za otroke od 5. leta dalje in odrasle.

* Pred jutrišnjim kulturnim praznikom bodo nocoj slovesnosti tudi v Obsotelju in na Kozjanskem. V Rogaški Slatini bo osrednjo prireditev popestrila predstava Andreja Rozmana Roze. Otroci in pevci bodo poskrbeli za kulturno dogajanje na dvorcu Strmol v Rogatcu in v Kinodvorani v Kozjem. Slovesno bo tudi v Podčetrtku, kjer bodo program osrednje prireditve oblikovala kulturna društva iz občine.

Dopoldne v šmarskem kulturnem domu domačinka Lucija Čakš Orač pripravlja predavanje o arhitekturi znanih Slovencev. Arhitektka bo zbrane popeljala po domovih Franceta Prešerna, Ivana Tavčarja, Lili Novy in drugih osebnosti, ki so pustile pečat v slovenski zgodovini. Zvečer bo v Šmarju še praznični kitarski recital. V tamkajšnjem muzeju baroka se bo predstavil kitarist in skladatelj Nejc Kuhar.

* Osrednja slovesnost ob prazniku bo popoldne tudi v dvorani Narodnega doma v Mariboru.