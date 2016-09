Kaj se v torek, 6.9., dogaja na Štajerskem?

* Danes bodo pred Lidlovo trgovino v Konjicah ves dan delavnice o prometni varnosti. V sodelovanju z Lidlom Slovenija jih tudi letos organizira Zavod Varna pot. Otroci bodo spoznali pravilno ravnanje v prometu, delavnice pa so namenjene tudi odraslim. Za odrasle pripravljajo tudi poligon z go-karti.

* V Celje. Naslednji teden se začenja 49. Mednarodni sejem obrti in podjetnosti, danes pa bodo organizatorji predstavili podrobnosti. V celjskem mladinskem centru pripravljajo literarni večer, na katerem se bosta predstavila Katerina Kalitko iz Ukrajine in Les Wicks iz Avstralije. Delavnico vezenja z oblikovalko Nino Mlakar pripravljajo na Glavnem trgu.

V Celje pa prihaja tudi festival Svetlobna gverila. Avtorji pripravljajo različne svetlobne instalacije, ki bodo mestne ulice, trge in fasade razsvetlile že nocoj, ob tem pa se obetajo še različni dogodki Društva likovnih umetnikov Celje.

* V centru za starejše Metulj v Slovenski Bistrici bo dopoldne ročnodelska delavnica s Silvo Justinek Omerzi. Tokrat bodo udeleženci slikali na stekleničke.

* V Mariboru se začenja Festival Maribor