Kaj se v torek, 3.10., dogaja na Štajerskem?

* Projekt Demenca med nami bodo predstavili v Domu starejših Šentjur in obenem podpisali pogodbo za ustanovitev konzorcija partnerjev, ki bodo skrbeli za izobraževanje in ozaveščanje o tej bolezni. Dom starejših Šentjur je nosilec projekta, ki ga financira Ministrstvo za zdravje. Program izobraževanja za strokovne delavce in širšo javnost bodo izvajali v občinah Šentjur, Dobje, Rogatec, Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli in Celje.

* Občina Makole je objavila razpis za podelitev občinskih priznanj v tem letu. Predlog oz. pobudo za podelitev plakete občine ali priznanja občine je potrebno oddati do 20. oktobra.

* V Celju se danes začenja tečaj swinga. Obiskovalci se bodo lahko naučili osnov dinamičnega plesa Lindy Hop, ki se pleše predvsem na jazz swing glasbo 30ih in 40ih let prejšnjega stoletja.

V Galeriji Nika Ignjatiča v Celju bodo dopoldne odprli razstavo izdelkov Centra za varstvo in delo Golovec Celje.

* Na upravi Kozjanskega parka v Podsredi bo delavnica ‘Hiša v parku’ – spoznavanje kulturne krajine in kozjanskega parka z vsemi čutili. V šmarskem kulturnem domu bo inženirka živilstva Irena Franić spregovorila o vodi in njeni pomembni vlogi pri ohranjanju zdravja.

V knjižnici v Rogaški Slatini za najmlajše pripravljajo ustvarjalne delavnice. V Anini galeriji pa bodo odprli razstavo štirih umetnikov z Madžarske.

Na odre slatinskega kulturnega centra se vrača muzikal Briljantina, v katerem nastopajo dijaki Šolskega centra Rogaška Slatina.