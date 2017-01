Kaj se v torek, 3.1., dogaja na Štajerskem?

* Stolpnice ob poslovni stavbi Telekoma Slovenije na Bavarskem dvoru v Ljubljani bo gradila Zlatarna Celje. Kakšne namene točno ima Zlatarna, še ni znano. Po poročanju časnika Dnevnik, gradnja hotela ne bi bila popolno presenečenje, saj ima Zlatarna Celje s takšnim poslom že izkušnje. V nakupovalnem središču BTC je namreč leta 2012 že odprla hotel Plaza s štirimi zvezdicami.

* Le še do tega petka (6.1.) lahko občani Slovenske Bistrice sodelujejo v anketi o celostni prometni strategiji občine. Anketa je objavljena na spletni strani obline. Sodelovanje je lahko anonimno, kdor pa bo oddal svoje podatke, bo sodeloval tudi v žrebanju za nagrade: kolo, dve kolesarski čeladi in pohodniške palice.

* V Šmarju bodo novo leto začeli v prazničnem razpoloženju. Skozi adventni čas se bodo sprehodili z besedo ob zvokih stare glasbe lajne, opreklja in drugih historičnih glasbil. Zanimiv program bosta ustvarjala izdelovalec starejših glasbil in glasbenik Vlado Nunčič in etnologinja Marjeta Malešič.

Knjižnica Rogaška Slatina organizira že 10. bralno značko za odrasle. Že drugo leto ta poteka v sodelovanju s krapinsko knjižnico. Zato naslov Branje brez meja. Za bralce organizirajo tudi srečanja, kjer pogovor poteka o prebranih knjigah. Bralci se bodo srečali zvečer v Rogatcu.

* Gledališka pravljica s petjem in plesom Janko in Metka bo danes na ogled v SNG Maribor.