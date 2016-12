Kaj se v torek, 27.12., dogaja na Štajerskem?

* V Slovenskih Konjicah ta teden na Mestnem trgu pripravljajo Konjiško zimsko pravljico. Danes pozno popoldne bodo podobno kot včeraj vrteli risanke na platnu. Večer bodo plesno obarvali plesalci Jay Dance Studia, z irsko glasbo pa skupina Noreia. Obiskovalci bodo lahko tudi drsali ali se sprehodili po pravljičnem sejmu.

* Zreški župan mag. Boris Podvršnik bo danes sprejel letošnje zlate maturante iz Zreč. To so Veronika Pučnik – zlata maturantka I. gimnazije Celje, ter Andraž Škoflek in Andrej Žagar – zlata maturanta Gimnazije Slovenske Konjice.

* V Gorici pri Slivnici bodo postavili prikazovalnik hitrosti vozil. Na tak način si prizadevajo za varnost otrok v cestnem prometu in umiritev prometa na šolskih poteh. Denar za prikazovalnik Občini Šentjur podarja Zavarovalnica Triglav. Slovesna predaja donacije bo dopoldne na Občini Šentjur.

V IKC pa bodo člani Pihalnega orkestra Šentjur danes ponovili Božično-novoletni koncert.

* Na dan sv. Janeza nocoj v župnijski cerkvi sv. Jerneja v Slovenski Bistrici prirejajo blagoslov vina in mašo za vinogradnike.

Koncertu božičnih pesmi v izvedbi Matjaža Robavsa in Tomaža Plahutnika bodo nocoj prisluhnili v Viteški dvorani Bistriškega gradu.

* V Narodnem domu pripravljajo novoletni koncert Orkestra Akord, v cerkvi Svetega Danijela pa bo nastopil ženski pevski zbor KUD Ljubečna. Še v Vojnik, kjer bo tamkajšnje vinogradniško vinarsko društvo pripravilo blagoslov vina v cerkvi Sv. Tomaža nad Vojnikom.

* Zimski nogometni turnirji v konjiški športni dvorani: danes obračuni selekcij U8 in U11.