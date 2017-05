Kaj se v torek, 23.5., dogaja na Štajerskem?

* Obnovljen odsek ceste na Rifnik bodo odprli to popoldne, pri odcepu k domačiji Arbajter. Obnovili so slabih 700 metrov strme ceste, dela so vredna več kot 76 tisoč evrov.

* Popoldne bodo v konjiškem domu kulture na prireditvi Vrtec poje in pleše poleg otrok iz konjiškega vrtca zapeli in zaplesali še otroci iz okoliških vrtcev.

* V Zrečah v veroučni učilnici župnišča drevi prirejajo pogovorni večer »Kristjan in politika danes«. Gosta večera bosta duhovnik, bloger in publicist, mag. Branko Cestnik, ter poslanka DZ, političarka in predsednica Nove Slovenije krščanskih demokratov, Ljudmila Novak.

* ‘Vaje za urjenje spomina’ bodo dopoldne v prostorih Društva upokojencev Slovenske Konjice. Delavnico bo vodila Lucija Čerkuč.

Osnovna šola v Ločah pa bo dopoldne v kulturnem domu pripravila zaključno prireditev z naslovom ‘Avstrijsko-slovenska pravljica’.

* 10. obletnico praznuje Rotary kluba Celje – Barbara Celjska. Podrobnosti o aktivnostih bodo dopoldne predstavili na novinarski konferenci.

* Dopoldan bo v kulturnem domu v Šmarju pri Jelšah predavanje farmacevtke Sonje Rupret z naslovom Vektorske bolezni. To so bolezni, ki jih prenašajo klopi in drugi členonožci in so vedno večja težava našega območja.

* V Narodnem domu v Celju nocoj koncert Godalnega kvarteta Tartini