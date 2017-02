Kaj se v torek, 21.2., dogaja na Štajerskem?

* V prostorih Občine Poljčane poteka javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Poljčane in Okoljskega poročila. Dokument bo razgrnjen do 8. marca. Javna obravnava tega gradiva pa bo jutri (22. februarja) zvečer v prostorih osnovne šole v Poljčanah.

Natanko teden dni pred pustnim torkom naj spomnimo še na prijazno pozornost lokalnega mesečnika BISTRIŠKE NOVICE. Na naslovnici februarske številke vas čaka kupon za 2 brezplačna krofa. Kupon lahko predložite v prodajalnah Pekarne Strnad v Slovenski Bistrici, Poljčanah ali Oplotnici – do konca februarja.

* Zdaj pa v Celje. V Teozofski knjižnice Alme M. Karlin pripravljajo predavanje o problematiki globalne krize v svetu. Predaval bo priznan naravovarstvenik Anton Komat.

V knjigarni Antike pa pripravljajo predstavitev knjige: »Kar ustvariš ostane. Svetu cvet. Tebi rane.«. Večer je posvečen pokončnemu, a po krivici pozabljenemu možu Vinku Möderndorferju starejšemu. Knjigo bo predstavila njegova vnukinja, Celjanka Vita Mavrič.

* Ta teden pa zagotovo ni dolgčas šolarjem. Ustvarjalnice s pustno tematiko potekajo v konjiški Štorkljini hiši. Ustvarjalne delavnice prirejajo tudi v Pionirski knjižnici v Slovenski Bistrici. Športno aktivni so v Rogaški Slatini, kjer potekajo dvoranske športne aktivnosti, obratuje drsališče, v popoldanskem času je možna smuka. Za počitniško rekreacijo in ustvarjanje bo popoldne poskrbljeno tudi v Podčetrtku.

* V Slovenskem ljudskem gledališču Celje bodo spregovorili pred 26. festivalom Dnevi komedije.