Kaj se v torek, 20.9., dogaja na Štajerskem?

KOZJANSKO IN OBSOTELJE

* Občina Šmarje pri Jelšah letos prvič sodeluje v projektu Evropski teden mobilnosti. Danes bodo nekaj parkirišč zaprli za avtomobile in jih spremenili v igrišča. V sodelovanju z javnimi zavodi, policijo in prostovoljci bodo poskrbeli za igrive, poučne in zanimive aktivnosti. Popoldne bo v kulturnem domu še druga javna razprava v sklopu izdelave celostne prometne strategije.

* Slušatelji šmarske Univerze za tretje življenjsko obdobje se bodo dopoldne sestali na uvodnem srečanju. V novo sezono jih bo pospremila gledališka predstava otrok iz šmarske osnovne šole.

* V Pegazovem domu v Rogaški Slatini bo v sklopu aktivnosti ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni dopoldne meditacija, popoldne bo Zvezdan Pirtovšek spregovoril o tem, kako prepoznamo demenco in kako jo zdravimo.

* V prostorih slatinske Prve osnovne šole pa bo razširjeno predavanje o učenju Bruna Gröninga.

CELJSKO

* Ob Svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni tudi na Mestni plaži v Celju pripravljajo vrsto aktivnosti, s katerimi želijo ozaveščati o demenci. Popoldne se bodo na stojnicah predstavili partnerji projekta Živeti z demenco, predstavili bodo Varne točke za starejše v Mestni občini Celje, se podali na pohod spomina in pripravili jogo za sproščanje.

ŠENTJURSKO

* V šentjurskem Ipavčevem kulturnem centru bodo drevi predstavili knjigo italijanske pisateljice somalijskih korenin Igiabe Scego (Ižabe Šego) Moj dom je tam, kjer sem. Pripravili bodo pogovorni večer s prevajalko Alenko Jovanovski in Simono Kopinšek.

BISTRIŠKO

* Vsak torek zvečer v Slomškovem domu v Slovenski Bistrici srečanja društva Al-Anon za samopomoč družinam alkoholikov