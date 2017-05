Kaj se v torek, 2.5., dogaja na Štajerskem?

* V Pokrajinskem muzeju Celje je v dvorani Barbare Celjske na ogled razstava, ki prvič prikazuje filatelistično zgodovino knežjega mesta. Muzej jo je pripravil v sodelovanju s Filatelističnim in numizmatičnim klubom Celje.

* Etno koncert prirejajo drevi na Botričnici pri Šentjurju. V cerkvi Marije sedem žalosti bodo nastopili Ethnotrip, ki črpajo iz bogate zakladnice glasbe Slovenije, Madžarske, Hrvaške, Makedonije, Srbije, Bosne, Anglije in Rusije. Domači šolski center pripravlja še pogostitev.

* Dežela pravljic in domišljije iz Olimja za vse radovedneže in ljubitelje pravljic in narave organizira ogled pravljične dežele. Dobrodošlico bo izrekel palček na balkonu in povabil v deželo. Po poti skozi gozd bodo srečali čarovnice ter like iz slovenskih in tujih pravljic.

* Tradicionalni pohod po krajevni skupnosti Gorica pri Slivnici drugega maja pripravljajo člani tamkajšnjega planinskega društva. Ker je lanski pohod ob 40. letnici polnitve jezera odpadel zaradi dežja, bodo zato to pot prehodili danes. Povzpeli se bodo na bližnje vrhove, ki obdajajo jezero. Pohod bodo končali v Gorici pri Slivnici.