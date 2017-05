Kaj se v torek, 16.5., dogaja na Štajerskem?

* Učenci štirih osnovnih šol – Ob Dravinji, Pod goro in Loče iz konjiške občine ter OŠ Zreče, se bodo popoldne na stadionu Dobrava v Slovenskih Konjicah pomerili na tradicionalni atletski olimpijadi.

* Predtekmovanje Otroške olimpijade bo dopoldne pri šoli v Oplotnici. Tam bodo znanje, spretnost in medsebojno sodelovanje prikazali učenci 4. razredov osnovnih šol iz območja policijskih postaj Slovenska Bistrica in Rače. Med tekmovanjem bodo policisti učencem in obiskovalcem predstavili svoje delo. Obiskali pa jih bodo tudi gasilci, reševalci in civilna zaščita.

* Načelnik bistriške upravne enote dopoldne sklicuje sejo koordinacijskega sosveta. Predstavniki občin, GURSa, policije, CSD, urada za delo in drugih državnih institucij bodo govorili o aktualni tematiki, ki vpliva na njihovo delovanje.

Glasbena šola Sl. Bistrica prireja nocoj zaključni javni nastop učencev, ki bo v viteški dvorani Bistriškega gradu.

* Regijsko odprtje Tedna ljubiteljske kulture danes pripravljajo v Šentjurju. Pozno popoldne bodo v tamkajšnji knjižnici odprli fotografsko razstavo Ljubiteljska kultura ujeta v objektiv. Na ogled bodo fotografije različnih dogodkov, revij in srečanj območnih izpostav Javnega sklada za kulturne dejavnosti celjske regije. V kratkem kulturnem programu bo sodelovala Vokalna skupina Glasovir.

* Morda že to nedeljo, najkasneje pa naslednji petek bodo znani novi košarkarski državni prvaki. V igri so le še košarkarji Rogaške in Union Olimpije, ki bodo s finalno serijo začeli drevi v Rogaški Slatini. Lovorike se bo veselila ekipa, ki bo prva zbrala tri zmage.

*Brezplačno merjenje krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v krvi bo dopoldne v Kulturnem domu Tepanje.