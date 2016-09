Kaj se v torek, 13.9., dogaja na Štajerskem?

CELJSKO

* V Celju se danes začenja 49. Mednarodni sejem obrti in podjetnosti. Do nedelje bo Celje povsem sejemsko mesto.

* V Celju bodo danes tudi odprli osrednjo razstavo ob 15-letnici Celjskega literarnega društva.

* Žalski računovodski servis BRIO danes na sedežu podjetja pripravlja brezplačni seminar. Predstavili bodo, kakšen je postopek ustanovitve podjetja. Povedali bodo tudi, kakšni stroški pri tem nastanejo in podali koristne informacije iz prakse.

KONJIŠKO

* Krvodajalstva akcija bo danes dopoldne v dvorani Konjičanka v Slovenskih Konjicah, kjer bo možno kri darovati tudi še jutri.

BISTRIŠKO

* Potopisno predavanje prof. Srečka Štajnbaherja s popotovanja po Filipinih nocoj v šoli na Črešnjevcu