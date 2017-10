Kaj se v torek, 10.10., dogaja na Štajerskem?

* Danes je izšel lokalni časopis Bistriške novice. Tokrat so ga prejela vsa gospodinjstva v občinah Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica. V časopisu je objavljen tudi poziv bralcem, da predlagajo kandidate za letošnjo Naj osebnost. Na ta način izpostavijo osebnosti, ki s svojimi dejanji na nekem področju izstopajo. Z izborom se jim zahvalijo za dobro opravljeno delo. Predloge za letošnjo akcijo zbirajo do konca oktobra.

* V sklopu torkovih srečanj v kulturnem domu v Šmarju pri Jelšah bo danes pogovor z zdravnico, publicistko, predavateljico, prevajalko in ustanoviteljico slovenskega društva Hospic Metko Klevišar.

Popoldne pa bo v šmarskem kulturnem domu pravljična urica.

* V Mestnem kinu Metropol v Celju se danes začenja festival kratkega dijaškega filma. Na velikem platnu bodo zavrteli filme, ki so jih dijaki posneli v brezplačni videodelavnici. Gre za tekmovalni festival, na katerem podelijo priznanje za najboljši film po mnenju občinstva in žirije.

Bo pa v Celju danes tudi 10. kulturno-družabni dogodek 4 srednjih šol s Kosovelove ulice. Za dijake pripravljajo različne delavnice.

* Člansko ekipo Košarkarskega kluba Šentjur drevi čaka prva domača tekma v novi sezoni regionalnega tekmovanja – pokalu Helios Alpe Adria. Šentjurčani bodo v športni dvorani Hruševec igrali proti ekipi Komarno, ki je bila sredi septembra na Slovaškem od Šentjurčanov boljša s 85:74.

Na Ponikvi v knjižnici pravljična ura za najmlajše – jutri še na Planini, v četrtek pa v Šentjurju