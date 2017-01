Kaj se v torek, 10.1., dogaja na Štajerskem?

* Poslovno konferenco o možnostih naložb v gospodarski coni dopoldne pripravljajo v Rogatcu. Na srečanju bodo spregovorili o razvojnih možnostih v obmejnem območju, možnostih naložb v gospodarski coni ter predstavili finančne spodbude. Srečanja se bosta udeležila tudi minister za gospodarstvo in predsednik Obrtne zbornice.

Kako živeti brez odrekanja, a hkrati očistiti telo in izgubiti nakopičene kilograme po prazničnih pojedinah? O tem in predvsem o zdravem prehranjevanju, bo dopoldne v šmarskem kulturnem domu spregovorila Irena Franić.

V Anini galeriji v Rogaški Slatini pa bodo popoldne na ogled postavili razstavo del ruskih umetnikov.

* Tradicionalno ponovoletno srečanje z novinarji pripravlja Občina Slovenske Konjice. O letu, ki je za njimi in o letošnjih načrtih, bodo župan Miran Gorinšek in njegovi sodelavci dopoldne spregovorili v Gostilni Gastuž.

Na prvo letošnjo knjižno čajanko splošne knjižnice Slovenske Konjice pa prihaja Zdenko Kodrič. V prostorih dvorca Trebnik bodo predstavili njegovo knjigo Zadnja noč v Teheranu

* Brezplačna pravna pomoč za čalne Univerze za tretje življenjsko obdobje bo dopoldne na Ljudski univerzi Šentjur. Popoldne pa bo v šentjurskem zdravstvenem domu učna delavnica o zdravem življenjskem slogu. Govorili bodo o nevarnostih srčno žilnih in drugih kroničnih bolezni in izvedeli veliko koristnih nasvetov za bolj zdravo življenje.

* V celjski osrednji knjižnici bo popoldne predavanje o kožnem raku in drugih kožnih tvorbah.