Kaj se v sredo, 8.2., dogaja na Štajerskem?

* Osrednjo občinsko slovesnost v počastitev slovenskega kulturnega praznika prirejajo nocoj domu športa in kulture v Poljčanah. Program pripravlja domači KUD Janko Živko Poljčane.

DPD Svoboda Slovenska Bistrica pa letošnjo slavnostno prireditev ob kulturnem prazniku posveča priznanemu fotografu in pesniku, domačinu Dragu Joviču.

* Ob današnjem prazniku bodo v več ustanovah v Celju pripravili številne slovesnosti in obeležitve praznika. Več kulturnih ustanov bo danes tudi brezplačno odprlo svoja vrata za obiskovalce, med drugim bo prost vstop tudi na Stari grad Celje.

* Praznovanju se bodo pridružili tudi na Konjiškem. Na tamkajšnjem TIC-u so med drugim pripravili tudi popust za ogled Žičke kartuzije, ki si jo bo tokrat možno ogledati polovico ceneje.

* Praznični dan bodo v Šentjurju začeli z ogledom otroške predstave Vilinska pravljica. Dopoldne jo bodo uprizorili v Ipavčevem kulturnem centru. Popoldne pa bo na istem prizorišču še javni pogovor o nastanku muzikala Veronika Deseniška. Pogovarjali se bodo s producentoma Matijo Kovačem in Tilnom Naraksom, pogovor bosta s skladbami iz predstave popestrila Eva Černe in Leon Firšt.

Rdeči križ pa na pobudo krajanov prireja dobrodelni koncert za družino Šakić iz Šentjurja, ki je pred kratkim ostala brez mamice. V dvorani Hruševec bodo nastopili številni ansambli in glasbeniki.

* Šmarski Muzej baroka se navezuje na baročno Kalvarijo, ki se vije iz Šmarja pri Jelšah do cerkve sv. Roka na bližnjem hribu. Ponuja stalno razstavo 43 originalnih, več kot 260 let starih lesenih skulptur iz kalvarijskih kapel. Danes je možen brezplačni ogled zbirke.

Tradicionalni pohod na Donačko goro ob slovenskem kulturnem prazniku organizira planinsko društvo Sloga Rogatec