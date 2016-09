Kaj se v sredo, 7.9., dogaja na Štajerskem?

KONJIŠKO

* Podjetje Vitapur danes v Slovenskih Konjicah odpira vrata nove trgovine na Tovarniški cesti. Ob tem so poskrbeli tudi za dobrodelno gesto – donacijo otrokom iz enota Vrtca Slovenske Konjice.

ŠENTJURSKO

* Zdaj pa v Šentjur. Knjižnica Šentjur letos obeležuje 40 let delovanja. V počastitev jubileja pripravljajo številne aktivnosti, ki jih bo direktorica knjižnice Tatjana Oset predstavila opoldne v prostorih knjižnice.

Dopoldne pa bo župan mag. Marko Diaci podpisal pogodbo in predstavil projekt obnove Ulice 1. Celjske čete. Obnovili bodo dobrega pol kilometra odseka ceste, navezavi na to ulico, dela pa so vredna dobrih 800.000 evrov.

CELJSKO

*Šolske potrebščine za socialno ogrožene bodo zbirali v celjskem Mladinskem centru.

BISTRIŠKO

* Koronarni klub Maribor nocoj v Poljčanah v tamkajšnjem domu športa in kulture začenja z delovanjem nove telovadne skupine. Vadba je namenjena predvsem bolnikom s težavami ožilja in srca, bolnike s prebolelim infarktom, angino pektoris, bajpasi, zvišanim krvnim tlakom, sladkorjem in holesterolom. (Telovadba bo potekala vsako sredo zvečer.)

ŠPORT

* Na Štajerskem bo danes zanimivo na športnih prizoriščih, še posebej na dveh. Slovenska moška članska košarkarska reprezentanca bo v celjskem Zlatorogu proti Ukrajini odigrala tekmo 3. kroga kvalifikacij za EuroBasket 2017.

V Velenju pa bodo na račun prišli ljubitelji rokometa. V sklopu lige SEHA se bosta v Rdeči dvorani pomerila največja slovenska rivala – domače Gorenje in Celje Pivovarna Laško.