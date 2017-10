Kaj se v sredo, 4.10., dogaja na Štajerskem?

* V Štorah bodo danes odprli obnovljen del ceste Ulice Cvetke Jerin in novega obračališča pri OŠ Štore. Na Osnovni šoli Lava v Celju pripravljajo danes osrednjo prireditev ob praznovanju 40-obletnice šole. Prireditev pripravljajo popoldne v njihovi avli.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu še z nekaterimi sopartnerji pripravljajo preventivno akcijo za večjo varnost in vidnost pešcev v centru Nove Cerkve. Danes bodo z učenci, redarji in policijo seznanili naključne pešce z pravili varnega prečkanja.

* Krajšo slovesnost ob odprtju nove nadstrešnice za kolesa prirejajo zgodaj popoldne pri 2. osnovni šoli Slovenska Bistrica.

V Športnem parku Slovenska Bistrica bo dopoldne otroška atletska olimpijada.

V prostorih gasilskega doma v Sl. Bistrici pa bo dopoldne krvodajalska akcija.

* V šmarskem domu upokojencev bo popoldne predavanje na temo ‘S skupnimi močmi do boljše oskrbe v starosti’. Predavanje je namenjeno vsem, ki se srečujete z oskrbo starejših.

Ob tednu otroka bo v dvorani slatinskega kulturnega centra kino predstava. Na ogled bo lutkovna animirana dogodivščina.

Popoldne pa bo na gradu Podsreda mogoč ogled razstave s Hermanom Lisjakom, kasneje bo otroška delavnica ‘Podobe kraškega ovčarja’.

* Pogovor o knjigi dr. Željka Oseta Zgodovina slovenske akademije znanosti in umetnosti pripravljajo v Šentjurju – z avtorjem bo govoril ddr. Igor Grdina.