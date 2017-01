Kaj se v sredo, 4.1., dogaja na Štajerskem?

* Kdo si zasluži priznanje ali nagrado občine Slovenska Bistrica? Občina je nedavno objavila razpis za vložitev predlogov za podelitev občinskih priznanj za izjemne uspehe in dosežke v zadnjem obdobju oz. za izredno pomembne trajne dosežke. Predloge zbirajo do petka, 13. januarja.

* V glasbeni šoli Celje pripravljajo popoldne javni nastop tekmovalcev TEMSIG-a. Na tekmovanju bo moč prisluhniti mladim glasbenikom, ki prisegajo na trobila, tolkala, harmoniko, kitarski in klavirski duo, nastopile pa bodo tudi komorne skupine z godali.

* Knjižnica Rogaška Slatina mesečno organizira Ježkove pravljice. Najmlajši najprej prisluhnejo pravljici, zatem še na njeno temo ustvarjajo. Popoldne bodo v Rogatcu, jutri še v Rogaški Slatini.

Že od decembra si v Podčetrtku zimske dni krajšajo na drsališču. Z novostjo so oživili trško jedro kraja in poskrbeli za zimske radosti domačinov in turistov. Ker drsališče obratuje le še danes in jutri popoldne, nudijo na drsanje 50-odstotni popust.

* V prenovljenem mariborske Filozofske fakultete bo zvečer na ogled predstava TAKO PAČ JE V ŽIVLJENJU.