Kaj se v sredo, 21.9., dogaja na Štajerskem?

OBSOTELJE IN KOZJANSKO

* Danes obeležujemo svetovni dan Alzheimerjeve bolezni. Bolezen je eden najpogostejših vzrokov demence in s starostjo strmo narašča. Da bi opozorili na to bolezen, tudi na Štajerskem že cel teden potekajo različne aktivnosti. V Rogaški Slatini danes Društvo Spominčica organizira sprehod za spomin, v Pegazovem domu bo tudi predavanje o zdravem načinu prehranjevanja.

KONJIŠKO/ZREŠKO

* Evropski teden mobilnosti bodo danes obeležili tudi Konjičani in Zrečani. Na konjiškem Mestnem trgu bodo stojnice s predstavitvami različnih tipov koles in ekoloških vozil, pripravili bodo orientacijski pohod po mestnem središču in interaktivne delavnice na temo prihodnosti prometa. Izžrebali bodo nagrajence nagradne igre. Dvorec Trebnik bo popoldne gostil še drugo javno razpravo o prometu.

* V Zrečah pa bodo dopoldne risali s kredami po cesti, zato bo cesta od gasilskega doma Zreče do športne dvorane zaprta.

CELJSKO

* V Celju bodo v sklopu Evropskega tedna mobilnosti na vseh celjskih srednjih šolah pripravili delavnice “Še vedno vozim – vendar ne hodim”. S projektom želijo mlade podučiti o pomenu varne in posledicah hitre, predrzne in objestne vožnje.

* V Celju pa bodo dopoldne predstavili projekt “Živeti z demenco” in aktivnosti na področju osveščanja o tej bolezni.

* Hiša kulture Celje stopa v novo sezono, podrobnosti bodo predstavili dopoldne.

* Nogometaši Celja bodo drevi na Areni Petrol gostili ljubljansko Olimpijo – šlo bo za tekmo 10. kroga 1. slovenske lige.

BISTRIŠKO

* V kulturnem domu na Pragerskem bo nocoj predavanje V sliki in besedi o Pragerskem in Pragerčanih med obema vojnama.

MARIBOR

* V Mariboru so tudi letos pristopili k mednarodnemu projektu Vetrnice za mir, s katerim mlade opominjajo na svetovni dan miru. Program bodo dopoldne pripravili na Rožnem griču v Mestnem parku. Za najuspešnejše maturante mariborskih srednjih šol pa popoldne pripravljajo sprejem s podelitvijo priznanj.