Kaj se v sredo, 21.12., dogaja na Štajerskem?

ŠENTJURSKO

* Popoldne bodo v Šentjurju slovesno odprli nove prostore Glasbene šole skladateljev Ipavcev. Mladi glasbeniki so v novih prostorih sicer že od začetka novembra, s popoldansko slovesnostjo, dnevom odprtih vrat in predstavitvijo pa jih bodo uradno predali namenu.

OBSOTELJE IN KOZJANSKO

* Na območju Obsotelja in Kozjanskega so se kmetice začele povezovati leta 1976. Takrat je znotraj kmetijskega kombinata nastal aktiv kmetic, predhodnik današnjega Društva kmetic Ajda. Jubilej bodo kmetice proslavile pozno popoldne v Šmarju pri Jelšah. Pripravljajo program, čalnice bodo pripravile razstavo ročnih del in pogostitev.

BISTRIŠKO

* Velik dobrodelni koncert s srečelovom prirpavlja Osnovna šola Minke Namestnik Sonje pozno popoldne v športni dvorani Srednje šole Slovenska Bistrica. Na koncertu bodo nastopili učenci, znani glasbeniki in predstavniki slovenske zabavne scene.

* Pestro pa bo tudi na bistriškem Trgu svobode, kjer bodo božični sejem popestrili z gledališko predstavo in nastopom glasbenih skupin Šesti metek ter Hooruk.

CELJSKO

* Še v Celje. V mladinskem centru pripravljajo predpraznično druženje generacij dijakov Gimnazije Celje center, tudi z nastopi več glasbenih skupin. Na Zvezdi pa pripravljajo nastop vokalno glasbene skupine iz Šolskega centra Celje.