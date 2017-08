Kaj se v sredo, 2.8., dogaja na Štajerskem?

* Poseben dogodek ob svetovnem dnevu dojenja pripravljajo popoldne na mestni plaži v Celju.

Obiskovalci bodo lahko dobili odgovore na vprašanja kako začeti dojiti in kam se obrniti, ko imate težave. Na vprašanja bo odgovarjal strokovnjak s tega področja.

* Današnje dopoldne bo v slatinski knjižnici ustvarjalno. Za otroke namreč pripravljajo Lego delavnico, na kateri se bodo srečali z zanimivimi načrti in idejami. Udeležba je mogoča le ob predhodni prijavi.

* Za najbolj nogometno mesto v državi – Maribor, je danes zelo pomemben dan. Mariborski nogometaši bodo namreč drevi na Islandiji odigrali povratno tekmo 3. predkroga Lige prvakov, na prvi so islandske prvake premagali z 1:0. Če bo mariborska ekipa boljša tudi v skupnem seštevku, si bo zagotovila evropsko jesen, in sicer vsaj igranje v skupinskem delu Lige Europa.

* V Strelskem centru Gaj pa se začenja Evropsko prvenstvo in Svetovni pokal v streljanju s puško in z zračno puško. Na njem bo od danes do 10. avgusta tekmovalo 950 strelcev.

* Celodnevni izlet na morje za otroke in družine organizira Društvo prijateljev mladine Šentjur