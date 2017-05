Kaj se v sredo, 17.5., dogaja na Štajerskem?

* V Sloveniji poteka Teden vseživljenjskega učenja. Ena od osrednjih prireditev v sklopu tedna v Slovenski Bistrici bo popoldanska Parada učenja. Na osrednjem mestnem trgu bodo prikazali, kaj vse se v lokalnem okolju dogaja na tem področju.

* Parado učenja pripravljajo tudi pred kulturnim domom v Šmarju pri Jelšah. Dopoldne se na stojnicah predstavljajo različni ponudniki. Sedmošolci se bodo srečali z Vinkom Möderndorferjem, ki bo tudi podelil nagrado zmagovalnemu filmu Festivala amaterskega in neodvisnega filma po izboru občinstva. Zgodaj popoldne bo okrogla miza z novinarji in predstavniki lokalnih medijev. Zvečer bo še zaključek bralne značke za mlade in šolarje. Gost večera bo Andrej Rozman Roza.

Slatinski kulturni center pa bodo napolnili glasovi otroških in mladinskih pevskih zborov. Potekalo bo namreč regijsko tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov.

* Mednarodni muzejski dan bodo danes v Šibeniku pri Šentjurju obeležili z ogledom Ferleževega mlina in bližnje jame mlinskih kamnov.

V sklopu Tedna vseživljenjskega učenja na Šolskem centru Šentjur pripravljajo dopoldne delavnico Mikroorganizmi in uporaba naravnih antibiotikov.

* Štajerski nogometni derbi bo drevi v Mariboru. Vodilni Mariborčani, ki so si že zagotovili nov naslov državnih prvakov, bodo gostili na lestvici šeste Celjane, ki še upajo na uvrstitev v Evropo.

* V Večgeneracijskem centru v Zrečah bodo študenti celjske Visoke zdravstvene šole popoldne izvajali meritve sladkorja in holesterola v krvi, ter merili krvni tlak.

* V Celjskem domu se bodo danes predstavile glasbene skupine vrtcev Mestne občine Celje ter občin Dobrna, Vojnik in Štore