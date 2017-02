Kaj se v sredo, 15.2., dogaja na Štajerskem?

* Projekt gradnje kolesarske povezave Celje–Vojnik–Dobrna bodo popoldne predstavili v Kulturnem domu v Vojniku. Pri načrtovanju kolesarske povezave je predviden tudi poseg na zasebna zemljišča, zato so na predstavitev povabili tudi lastnike.

* Zdaj pa na Konjiško. Tudi leto 2017 bo tam v znamenju Zdenke Serajnik. Dopoldne bodo v prostorih Dvorca Trebnik predstavili knjigo Thee Schreiber v prevodu Serajnikove, dogajanje pa bo vrhunec doživelo z jesenskim znanstvenim simpozijem in izdajo monografije. Podrobnosti bodo predstavili dopoldne.

Popoldne pa bodo v poslovno-trgovskem centru odpira vrata nova turistična agencija Cantus.

* Svetniki občine Rogaška Slatina bodo med drugim glasovali o menjavi Anine kapele za stavbo zdajšnjega Humanitarnega centra, ki je v lasti Slatinske župnije. V center je občina lani vložila precej denarja in s tem omogočila delovanje dveh neprofitnih organizacij.

Poučno in zabavno urico za otroke popoldne pripravljajo v knjižnici v Rogaški Slatini. Najmlajši bodo prebirali pravljice in preko igre spoznavali ter se učili angleškega jezika.

Da bo bližajoči se pust res masten okrog ust, pa si prizadevajo tudi članice Društva žena Rogatec. Popoldne v svojih prostorih pripravljajo kulinarično delavnico peke pustnih krofov.

* 27. medobčinski otroški parlament bo danes v šoli na Črešnjevcu. Letošnja tema je “Otroci in načrtovanje prihodnosti”. Otroci bodo imeli dopoldan delavnice na šoli, opoldne pa bo v sejni sobi Občine Slovenska Bistrica plenarni del, na katerega so povabili tudi župane občin Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane in Oplotnica.

V knjižnici v Makolah bo nocoj predstavitev priročnika Barbare Heider-Rauter Moje svetlobno telo.

* V Domu Svetega Jožefa v Celju predstavitev knjige Vinka Skaleta: Korenine.

* Mladinski center Šentjur že sedmič pripravlja kviz »Ali poznaš svojo občino?«. 6 ekip oziroma 30 osmošolcev iz vseh osnovnih šol v občini Šentjur se bo popoldne pomerilo v poznavanju naravne in kulturne dediščine, osebnosti, zgodovine in delovanja lokalne samouprave ter upravne enote.