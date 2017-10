Kaj se v sredo, 11.10., dogaja na Štajerskem?

* Na današnji seji občinskega sveta v Zrečah bodo svetniki govorili o novem večmilijonskem projektu. Skupaj z nemškimi partnerji želijo na Rogli v javno-zasebnem partnerstvu postaviti adrenalinsko-naravovarstveni interpretacijski center.

Svetnike čaka še nekaj drugih točk, med drugim bodo razpravljali o brezposelnosti v občini Zreče in vstopu v slovensko in svetovno mrežo starosti prijaznih mest in občin.

* Zakaj najstnik v nekem trenutku obmolkne? Brezplačno predavanje na to temo bo popoldne v avli OŠ Pohorskega odreda v Slovenski Bistrici.

* Na Starem gradu v Celju pripravljajo dopoldne trgatev potomke Stare trte iz mariborskega Lenta. Za trto, ki lepo uspeva in vsako leto rodi več grozdov, skrbi mestni viničar Boštjan Safran.

Naslednji konec tedna na celjskem sejmišču pripravljajo sejem inovativnih digitalnih rešitev Feel the Future. Sejemsko dogajanje bodo podrobno predstavili na današnji novinarski konferenci.

* Dopoldne svoja vrata odpira šmarska vinska klet. Dan odprtih vrat bo priložnost za ogled kleti in nakup vin šmarskih vinogradnikov.

* Razstavo izdelkov, nastalih na likovni delavnici osnovnošolcev iz občin Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje, bodo popoldne odprli v Grajskih prostorih pod Občino Vitanje.