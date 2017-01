Kaj se v sredo, 11.1., dogaja na Štajerskem?

* Dopoldne bo v Vitanju zaključna prireditev projekta Tehnika je kul. V sklopu projekta so pet osnovnih šol na Konjiškem, Zreškem in Vitanjskem opremili z novimi didaktičnimi strojčki za tehniko in tehnologijo. Stroje so kupili z denarjem, ki so ga donirali lokalni podjetniki. Na zaključni prireditvi v vitanjskem KSEVT-u bodo med drugim prikazali delo na novi opremi in se s priznanji zahvalili lokalnim donatorjem.

* Ob 14. obletnici smrti dr. Jožeta Pučnika bo župan občine Slovenska Bistrica z delegacijo dopoldne položil cvetje na Pučnikov grob na pokopališču na Črešnjevcu.

V Slovenski Bistrici (v amfiteatru Srednje šole) bo popoldne javna razprava in delavnica o celostni prometni strategiji občine. Predstavili bodo tudi rezultate ankete in izžrebali nagrajence.

Delavnica o raku dojk ter pouk otipa prsi pa bo v centru Metulj v Slovenski Bistrici.

V prostorih občine Poljčane bodo popoldne odprli razstavo fotografij študijskega krožka Obrazi vseživljenjskega učenja.

* V Celjskem domu pripravljajo danes predavanje farmacevtke Celjskih lekarn Vesne Štebej Kaj se skriva v skodelici čaja?.

* Kako preprosto je reči “ne vem” je projekt, ki je nastal v sodelovanju Šolskega centra in Knjižnice Rogaška Slatina. Srečanja pripravljajo v obliki aktualnih okroglih miz, ki jih pripravijo in vodijo dijaki. Vedno pa povabijo tudi goste, ki o predvideni temi spregovorijo strokovno in kompetentno. Danes bo pogovor tekel o športnem novinarstvu. Gosta bosta košarkar Tadej Ferme in športni dopisnik Rogaških novic Janez Terbovc. Srečanje bo popoldne v prostorih Šolskega centra Rogaška Slatina.

*V knjižnici pri Mišku Knjižku v Celju popoldne predstava, ki jo pripravlja gledališka skupina Gimnazije Lava