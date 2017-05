Kaj se v sredo, 10.5., dogaja na Štajerskem?

* Slovenska vlada se še danes mudi na delovnem obisku v Savinjski regiji. V Rogaški Slatini bodo imeli delovno srečanje, premier bo obiskal zreški Unior in Učno-izdelovalni laboratorij tamkajšnjega Šolskega centra. V Šentjurju bodo podpisali sporazum za izgradnjo obvoznice Dramlje – Šentjur in protipoplavnih ukrepov, v Zrečah govorili tudi o problematiki hrupa z območja Uniorja.

Na dnevnem redu so med drugim še odprtja nekaj cest, ogledi naložb v Šmarju pri Jelšah, obiski celjskega sodišča, vojašnice in bolnišnice, več policijskih postaj, podjetij, obiskali bodo Žičko kartuzijo in Muzej na prostem v Rogatcu, se srečali z direktorji zdravstvenih domov v Šentjurju, z gospodarstveniki v Celju, z župani in načelniki upravnih enot v Konicah. Dvodnevni obisk bodo končali s srečanjem na temo regionalnega razvojnega dialoga na celjskem sejmišču.

* Zreški občinski svetniki se bodo popoldne zbrali na Skomarju. Na redni seji bodo med drugim govorili o višini članarine za člane organizacije LTO Rogla – Zreče, GIZ, o prostorskem načrtu za stanovanjsko zazidavo SN2 Zreče in o rednem vzdrževanju javnih cest. Poročila za lansko leto in načrte za letos pa bodo razkrili še predstavniki nekaterih javnih zavodov in drugih organizacij.

* Enourna vodena skupinska vadba štirinajstih zavodov iz Slovenskih Konjic bo popoldne pri Baronvaju. Če bo deževalo, bo vadba v konjiški športni dvorani.

* Zdaj pa v Celje. Na Kidričevi bodo odprli novo turistično agencijo – Labirint turizem. Organizirali bodo predvsem potovanja za ljudi, ki jih zanima duhovni in osebnostni razvoj.

V središču na Zvezdi v centru Celja pripravljajo v sklopu 32. mednarodnega mladinskega pevskega festivala minutko za pesem.

Pri Mišku knjižku pa bo dopoldne zaključna slovesnost šolskega natečaja Cinkarne Celje. Otroci in dijaki so slikali na temo ”Naslikajmo Cinkarno’, podelili bodo nagrade najboljšim ustvarjalcem.

* Društvo Majolika iz Slovenske Bistrice prireja nocoj odprtje razstave Razkrivanja, ki bo v centru domače in umetnostne obrti v Slovenski Bistrici.

Izobraževanje o zelenih delih v vinogradu bo popoldne na Vinogradništvu Vehovar v Modražah. Predaval bo Roman Štabuc iz Kmetijskega zavoda Maribor.

* Predavanje Vrtnarim, torej sem drevi v Ipavčevem kulturnem centru Šentjur

* Košarkarji igrajo polfinale državnega prvenstva. V obračunu Zlatoroga in Rogaške so v prednosti Laščani, ki vodijo z 1:0 v zmagah. Drevi bodo skušali v domači dvorani doseči še drugo zmago in se uvrstiti v finale. Slatinčani pa bodo na drugi strani skušali polfinalno serijo podaljšati do petka, ko je predvidena morebitna tretja tekma med omenjenima nasprotnikoma.