Kaj se v soboto, 7.10., dogaja na Štajerskem?

* Na Grajski ploščadi v Oplotnici danes pripravljajo že drugo MINIKROMPIRJADO. Pobudnik zanjo je lokalno Društvo Kmečkih žena. Navdihnilo jih je njihovo večletno sodelovanje na Svetovnem festivalu praženega krompirja.

* V Šentjurju si je danes mogoče ogledati konje slovenske hladnokrvne pasme. Regijsko razstavo z ocenjevanjem te slovenske avtohtone pasme konj so člani Konjerejskega društva Šentjur pripravili na posestvu domačega Šolskega centra oziroma kmetijske šole. Najboljšim živalim in rejcem bodo podelili pokale.

Živo risanko po motivih ljudskih pravljic dopoldne pripravljajo v IKC Šentjur, na Ramni ob Slivniškem jezeru pa jesensko zabavo za otroke – ti bodo plesali, ustvarjali, se poslikali in sladkali

V Dolgi Gori bo zvečer Oktoberfest – pod velikim šotorom na igrišču bodo igrali ansambel STOP in POSKOČNI MUZIKANTI.

Koncert LUŠ’ne citre zvečer v IKC pripravljajo udeleženci študijskega krožka LUŠ’ni orkester, ki deluje v sklopu Univerze za tretje življenjsko obdobje na Ljudski univerzi Šentjur.

* Trgatev pri potomki trte z Lenta danes pripravlja Vinogradniško društvo in ljubitelji vin Zreče. Dogodek, na katerem bodo pridelek tudi ‘sprešali’, bo popoldne.

Na star način pa bodo drevi kožuhali na Cenekovi domačiji v Suhadolu. Po kožuhanju bosta sledili malica in prijetno druženje.

* Nocoj bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekal finalni izbor za Miss Universe Slovenija 2017. Predstavilo se bo 12 finalistk, med njimi je tudi Zrečanka Danijela Burjan. 22-letna študentka 3. letnika veterine je sicer že letos poleti postala Smaragdna kralijca 2017.

* Prvo srečanje ob novem skavtskem letu popoldne pri župnijskem domu v Slovenskih Konjicah. Test hoje na dva kilometra bo dopoldne na stadionu Dobrava v Slovenskih Konjicah.

* Dopoldne bo v Vitanju, že drugo leto zapored, prireditev »Vrtec teče«. V vitanjskem vrtcu se namreč zavedajo, da je gibanje pomembno, saj vpliva na celostni razvoj otrok.

* V Podsredi poteka Praznik kozjanskega jabolka. Vrhunec dogajanja bo danes in jutri s tržnico in bogatim spremljevalnim program. Žal pa sta pozeba in toča poskrbeli, da jabolk na prireditvi letos ne bo veliko.

Stojnica dobrodelne akcije Drobtinica bo tudi na prazniku Kozjanskega jabolka v Podsredi. V Šmarju pri Jelšah namreč pripravljajo dobrodelno akcija Rdečega križa ‘Drobtinica’. Na stojnicah bodo v zameno za prostovoljne prispevke ponudili pekovske in druge domače proizvode.

Na oder šmarskega kulturnega doma prihaja Pozorište Slavija s predstavo Dostojevskega ‘Karamazovi’. Teden otroka bodo v Šmarju zaključili z igrano lutkovno predstavo Frana Zvezdica zaspanka. Z železniške postaje v Rogaški Slatini pa se bodo najmlajši v družbi staršev podali v hišo eksperimentov v Ljubljano.

V Mestni galeriji v Rogaški Slatini bo popoldne odprtje razstave Zveze društev upokojencev Slovenije ‘Likovna kolonija Rogaška 2017’.

V Rogatcu pri gasilskem domu pa bo tržnica z domačimi lokalnimi dobrotami in drugimi uporabnimi izdelki.

* Poglejmo, katere dogodke sobota prinaša na Bistriško. Na Tinjski gori nad Slovensko Bistrico poteka književni festival. Pet gostujočih piscev danes sodeluje na celodnevni delavnici, na kateri nastajajo nove zgodbe za jutrišnjo predstavitev. Nocoj bo v sklopu festivala še zanimiv dogodek v Kinu Slovenska Bistrica: predstavitev slovenskega filma Nočno življenje Damjana Kozoleta. Kot predfilm bodo predstavili kratki igrani film, ki je bil julija posnet v Slovenski Bistrici. Naslov je Minus ena, igrata Igor Korošec, ki živi in dela v Hollywoodu, ter domačinka Jana Jeglič.

Na kmetiji Bela v Pokošah prireja trgatev tamkajšnje Turistično društvo Zelena dolina.

Kulturno umetniško društvo Andreja Stefanciosa Studenice na popoldanski slovesnosti praznuje 85. obletnico delovanja. Srečanje starejših krajank in krajanov bo dopoldne na Pragerskem.

* Za konec še v Celje. V Don Boskov centru v Celju bo danes tradicionalna športno-družabna prireditev za otroke in mlade ‘Hudija je zakon!’ Prireditev bo letos na sporedu že 10. leto zapored. V celjski kulturnici pripravljajo delavnico ulične fotografije, v Hotelu Celeia pa bo danes 13. srečanje slepih in slabovidnih literatov Slovenije.

Bo pa v Celju danes tudi dišalo. Na Savinovi ulici pripravljajo še zadnjo letošnjo ‘Odprto kuhno’.