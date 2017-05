Kaj se v soboto, 6.5., dogaja na Štajerskem?

* Dobrodelnih 24 ur hoje Oliverja Tiča oziroma Olija Walkerja bo popoldne konec. Od včerajšnjega popoldneva Konjičan za dober namen skuša čim večkrat prehoditi traso Konjiškega maratona in tako zbrati čim več denarja za terapije bolne deklice Eveline.

Pot bo to popoldne končal pred konjiškim gasilskim domom, kjer bo mogoče prispevati prostovoljne prispevke in sodelovati na dobrodelni dražbi dresa Luke Zahoviča ter športnih copat Marcosa Tavaresa.

* V Pelikanovem stolpu na Starem gradu v Celju pripravlja celjski Rotaract klub dobrodelni dogodek ‘Večer nad mestom’. Pripravljajo prijetno glasbo, odlično kulinariko in vrhunske vinarje, izkupiček bodo namenili letovanju otrok, ki si tega ne morejo privoščiti.

Tudi danes pa bo iz Celja v Podčetrtek odpeljal poseben muzejski vlak. Tokrat pripravljajo na vlaku posebno čokoladno razvajanje, saj v Podčetrtku gostijo Festival vina in čokolade.

* Festival vina in čokolade se letos ponaša s še pestrejšim programom kot prejšnja leta. Čez ves dan potekajo različni glasbeni nastopi, animacije za otroke, dobrodelni tek, mogoča je tudi vožnja s cestnim vlakom. Na stojnicah pa se predstavlja več kot 60 razstavljavcev.

Direktor TIC-a Podčetrtek Boštjan Misja. V Mestni galeriji Rogaška Slatina pa bo svoje slike postavil na ogled Robert Zupanc.

* V Oplotnici člani TD TRTA pripravljajo čistilno in delovno akcijo. Prenovili bodo informacijske table na Gmajni, zamenjali koše za smeti na Martinovi poti in na poti v Partovec. Za 12. POKAL OBČINE OPLOTNICA pa se bodo borili na tradicionalnem karate turnirju Karate zveze Slovenije.

* V bistriškem grajskem parku bo humanitarna prireditev Za sočutje, ki jo v soorganizaciji prireja Društvo za zaščito živali Sl. Bistrica in Bistriška vege scena. Srečanje je namenjeno tistim, ki ne morejo govoriti sami zase in so danes ničkolikokrat vsakodnevno ogroženi – živalim. Prireditev je brezplačna, potekala bo ves dan.

Na likovnih delavnicah, ob igrah in eksperimentih z miško Frido se bodo dopoldne zabavali otroci na dnevu odprtih vrat Fridine mišnice v Slovenski Bistrici.

V Makolah bo zvečer območno srečanje odraslih folklornih skupin.

Na Zgornji Polskavi bo zvečer koncert skupine Gemaj.

* 152. literarni večer ‘Jaz mam en stari znucan koš’ bo dreviI v Skomarski hiši na Skomarju. Gosta večera bosta Mojca Seliškar in Peter Kolšek. Glasbeni gostje: Družina Gregorc iz Frankolovega.