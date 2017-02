Kaj se v soboto, 4.2., dogaja na Štajerskem?

* Drevi bo v vitanjski kulturni dvorani proslava ob kulturnem prazniku. Slavnostni govornik bo pesnik in pisatelj Jure Jakob, letošnji prejemnik priznanja in nagrade za dosežene uspehe na področju kulture v občini Vitanje.

* Kulturni dnevi Kluba študentov Dravinjske doline se nocoj nadaljujejo v znamenju rap glasbe. Tako bosta na odru konjiškega Patriota nastopila Nipke in Trkaj. Do konca meseca se bo zvrstilo še več prireditev z različnimi kulturnimi vsebinami.

V teh dneh pa po Sloveniji potekajo regijska tekmovanja mladih glasbenikov. Konjiško glasbeno šolo bosta danes na Glasbeni šoli Nazarje zastopala učenca pozavne, Filip Ograjenšek in Mihel Rebernak Lončarevič.

* V Kavarni Metropola v Celju pripravljajo koncert Gwen Hughes – pevke, ki je bila dvakrat nagrajena z grammyjem in je gostja vseh pomembnih festivalov v ZDA in tujini.

V mladinskem centru Celje pa bodo novo ploščo ‘Od jutr naprej’ predstavili člani celjske skupine Carpe Diem.

* Košarkarje šentjurskega Tajfuna drevi čaka zaostala tekma 12. kroga Lige Nova KBM – v domači dvorani se bodo pomerili z igralci domžalskega Heliosa. Redni 17. krog pa bodo odigrali Slatinčani – Rogaška bo gostila Hopse s Polzele, in igralci ekip Terme Olimia – Zlatorog Laško, ki se bodo srečali v Podčetrtku.

* Ustvarjalna delavnica Roža življenja bo dopoldne v Planetu znanja v Slovenski Bistrici. Delavnico prireja društvo Bistriški škrat ob četrti obletnici delovanja društva.

Na občnem zboru se bodo nocoj sestali člani vinogradniško -sadjarskega društva Poljčane.

Planinsko društvo Makole pa prireja 16. tradicionalni makolski pohod po makolskih gričih.

* Da bo nocojšnja noč nepozabna, obljubljajo člani Kluba mladih Kozje. V tamkajšnjem večnamenskem centru namreč pripravljajo veselico z Modrijani.

Pihalni orkester Steklarne Rogaška Slatina deluje že več kot 70 let. Prisluhnete mu lahko nocoj v slatinskem kulturnem centru.

Najmlajši pa bodo na svoj račun prišli v Šmarju pri Jelšah. Dopoldne bo otroški lutkovni kabaret, uprizorili bodo zbirko uglasbenih pesmi Svetlane Makarovič. Otroci bodo spoznali različne inštrumente, nekatere bodo lahko tudi preizkusili.