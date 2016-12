Kaj se v soboto, 31.12., dogaja na Štajerskem?

CELJSKO

Celjani bodo silvestrovali dvakrat. Najprej bodo opoldne v novo leto vstopili na Glavnem trgu – seveda najmlajši v pravljični deželi. Večerno silvestrovanje pripravljajo na Krekovem trgu s skupno Rok’n band.

Sicer pa bodo Celjani lahko silvestrovali tudi v gledališču, kjer pripravljajo dve predstavi. Na velikem odru bodo uprizorili komedijo Žalujoča družina, na malem odru pa komedijo Meglica.

KONJIŠKO IN ZREŠKO

V Slovenskih Konjicah bo silvestrska zabava na Mestnem trgu. Od pravljične vasice in starega leta se bodo poslovili z ansamblom Črna mačka in Evo Boto, novemu bodo nazdravili s konjiško penino. Novo leto bodo skupaj pričakali tudi pred domom Kulture v Žičah. V Zrečah bodo silvestrovali pred Občino. Za vzdušje bodo poskrbeli Frajerke in Ansambel Vrt. Okrepčali se bodo z županovim golažem, opolnoči pa novemu letu nazdravili z županovo zdravico.

Dodajmo še, da javnega silvestrovanja nocoj v Vitanju in Oplotnici ne bo.

BISTRIŠKO

Tradicionalno silvestrovanje na prostem bo tudi letos v Slovenski Bistrici, na znani lokaciji – na Trgu svobode. Za zabavo bo skrbel ansambel Napev.

ŠENTJURSKO

V Šentjurju letos silvestrovanja na prostem ne bo. Na Občini Šentjur so pojasnili, da letos na javni razpis občine ni prispela nobena prijava za organizacijo silvestrovanja. Šentjurčani bodo tako na odštevanje morali v okoliška mesta ali pa na katero od zasebnih zabav.

Bodo pa planinci silvestrovali na Resevni.

OBSOTELJE IN KOZJANSKO

Najdaljšo noč boste lahko na prostem preživeli tudi v Rogaški Slatini in Podčetrtku. Že četrto leto zapored silvestrovanje organizira PGD Rogaška Slatina. Obiskovalce bo tokrat zabaval ansambel Slovenski zvoki. Ob polnoči pripravljajo ognjemet, zbrane bo nagovoril tudi župan mag. Branko Kidrič. V Podčetrtku pa boste v novo leto lahko kar oddrsali. Tam silvestrovanje organizirajo ob drsališču, ki bo ta čas tudi obratovalo. Za glasbo bo bosta poskrbela David Sredenšek in skupina Šani Šeni. Tudi v tem zdraviliškem kraju bo vstop v novo leto pozdravil župan Peter Misja.

MARIBOR

Pestro bo nocoj tudi na Trgu Leona Štuklja v Mariboru. Zabavali se bodo s Tanjo Žagar, Heleno Blagne in Čudežnimi polji. Odštevali bodo skupaj z županom, opolnoči bo nebo razsvetlil ognjemet.