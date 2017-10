Kaj se v soboto, 30.9., dogaja na Štajerskem?

* Začnimo na Konjiškem. V Slovenskih Konjicah bodo drevi odprli prenovljene prostore prireditvenega centra Patriot.

Člani konjiškega Območnega odbora DeSUS se bodo dopoldne v dvorani Konjičanka zbrali na rednem letnem srečanju.

Med gostjami na tokratnem srečanju bo sicer tudi ministrica za okolje in prostor Irena Majcen.

Predavanje na temo ‘Dedovanje’ bo popoldne v domu krajanov v Vešeniku. Predavala bo odvetnica Irena Nečemer.

* Na Bistriško.

V športni dvorani v Slovenski Bistrici bo dopoldne kongres stranke NSi. Vsebina kongresa, ki se ga bo udeležilo okrog 600 predstavnikov iz vse Slovenije, se bo nanašala na predsedniške volitve in podporo Ljudmili Novak.

Severina in grupa Vigor prihajajo nocoj v Slovensko Bistrico. Koncert bo v šotoru na parkirišču pred Impolom.

Na osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane imajo delovno soboto. Izvedli bodo Dan varnosti: namesto pouka bodo imeli evakuacijsko vajo. Gasilci, policisti, planinci in ZŠAM bodo pripravili različne dejavnosti, skozi katere bodo učenci spoznali, kaj lahko naredijo za svojo varnost v raznih situacijah.

*V Obsotelje in na Kozjansko.

V Žiberniku v Rogaški Slatini bo dan sosedov s čistilno akcijo. Nocoj bodo pri Lebiču v Lastniču obujali stare kmečke običaje. Lotili se bodo kožuhanja koruze.

Na gradu Podsreda bo predstavitev knjige ‘Podsreda, zgodbe z razglednic’ avtorja dr. Božidarja Flajšmana. Izpred šole v Podčetrtku pa bodo dopoldne začeli kolesarjenje po rudniških gozdnih poteh. Cilj bo pri Domačiji Haler v Olimju.

* Konjeniki s konji se bodo dopoldne (ob 9-ih) z Vitanjskega Skomarja odpravili na celodnevni 4. pohod po pohorskih stezicah.

* 153. literarni večer Jaz ‘mam en stari znucan koš bo drevi v Skomarski hiši na Skomarju. Gost bo član celjskega literarnega društva Branko Zupanc.