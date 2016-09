Kaj se v soboto, 3.9., dogaja na Štajerskem?

ŠENTJURSKO

* Na Ponikvi v občini Šentjur bo danes zelo pestro. Popoldne bodo uradno odprli obnovljeno cesto Hotunje – Podgaj, urejeno cesto mimo šole in spominski park. Že dopoldne pred tamkajšnjo šolo začenjajo športni dan, med drugim bo potekalo tudi nočno gasilko tekmovanje, igral bo ansambel Petka.

* Slovesno pa bo danes v cerkvi sv. Valentina na Žusmu, kjer bodo blagoslovili restavriran lestenec.

OPLOTNIŠKO

* Lovska družina Oplotnica bo v lovskem domu obeležila 70 let delovanja. Častni pokrovitelj praznovanja je Občina Oplotnica.

CELJSKO

* 70-letnico igranja rokometa bodo danes proslavili v Celju. Vrhunec dogajanja bo večerna tekma med Celjem Pivovarno Laško in madžarskim Veszpremom. Šlo bo za uvod v SEHA liho, v kateri bodo Celjani igrali prvič.

* V Celju pripravljajo danes 3. dan fotografije in videa z digitalno kamero, ki je edina slovenska revija, ki na dvomesečje fotografom prinaša različne nasvete. Danes pripravljajo več dogodkov in delavnic.

* V Centru konjeniškega športa pripravljajo tretjo mednarodno razstavo ponijev in tekmovanje v vodenem jahanju za otroke, v Lilekovi ulici pa bo celjski frizer Kristjan styling odprl brivnico z rockabilly dendom, starodobnimi avtomobili in motorji.

BISTRIŠKO

* Iz Celja na Bistriško. V Makolah bo nocoj uradno odprtje letošnjega 14. mednarodnega kiparsko-slikarskega simpozija Forma viva Makole. Deset dni na prostem ustvarja pet kiparjev, danes pa se jim bo na enodnevni likovni koloniji pridružilo še 29 slikarjev iz Srbije, Turčije in Slovenije. Vse bo nocoj pogostil župan Makol.

* Na več športnih prizoriščih se nadaljuje Impolijada – tradicionalne športne igre zaposlenih v industrijski coni Impol. Zaključek bo na dvorcu Štatenberg.

* Na Pragerskem pa slavijo krajevni praznik. Pod naslovom današnje prireditve Pragersko za vse generacije, so združili tekmovanje v kuhi Pragerskega piskra, kolesarjenje in pohod, turnir v odbojki na mivki ter otroške delavnice.

ZREŠKO

* 6. gasilsko tekmovanje za pokal Zreč in pokal Gasilske zveze Slovenije bo popoldne na zreškem stadionu.

OBSOTELJE IN KOZJANSKO

* V Rogatcu bo popoldne osrednja slovesnost ob občinskem prazniku. V grajski pristavi bodo podelili plaketi, priznanje občine in denarno nagrado.

* Gasilsko tekmovanje organizira Prostovoljno gasilsko društvo Steklarna Rogaška Slatina. 16 ekip iz različnih koncev Slovenije se bo med seboj pomerilo v petih različnih vajah.

* Anin festival, ki je letos postregel z več kot 44 kakovostnimi glasbenimi dogodki, se bo nocoj končal. Na evropski ploščadi bo nastopila ena najvidnejših slovenskih pevk Alenka Godec.