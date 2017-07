Kaj se v soboto, 29. julija, dogaja na Štajerskem?

Drevi bodo v Slovenskih Konjicah glasbene Poletnice in Kresničke za najmlajše. Pripovedovalka ljudskih pravljic, Irena Cerar, bo v parku za kulturnim domov otrokom predstavila čarobni svet pravljic o naravi. Kasneje bo v Starem trgu nastopila glasbena skupina Kontrabant. Igrali bodo akustično etno, folk in country glasbo.

V Celju bo čez dan zelo mirno, bo pa za bolj pestro zvečer. Na promenadi Hotela Evropa pripravljajo nocoj koncert Vilija Resnika, pred mestnim kinom Metropol pa koncert zasedbe Caya – gre za glasbeno zmes Santane, Pink Floydov in kvazifunka.

V Zrečah pri stari železniški se popoldne nadaljuje Parkplac fest. V slopu prireditve bo Jaka Bitenc predaval o zdravljenju s konopljo. Dogajanje se bo nadaljevalo v znamenju starega rock&rolla.

Na Resniku se začenjajo tradicionalni Jakobovi dnevi. Danes je Jakobov pohod. Pohodniki bodo hodili do cerkve na Rogli in nato nazaj do Resnika. Pestro dogajanje pa se bo nadaljevalo tudi jutri. Oba dneva si bo mogoče ogledati razstavo Skumavčeve likovne kolonije in ročnih del sekcije Čebelice.