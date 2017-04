Kaj se v soboto, 29.4., dogaja na Štajerskem?

* Člani Kluba starodobnikov “Večno mladi” Šentjur pripravljajo srečanje in razstavo starodobnikov pri Muzeju južne železnice v Šentjurju. Starodobnike bodo blagoslovili, se z njimi podali na panoramsko vožnjo do Slivniškega jezera, kjer bodo prikazali varno vožnjo z motorjem. Policisti bodo med drugim predstavljali svoje delo in opremo.

* Bo pa danes poleg teh na štajerskih cestah mogoče videti tudi starodobnike znamke VolksWagen. Start zasledovalne vožnje VW Trophy bo v Arji vasi, udeleženci pa se bodo ustavili tudi ob Šmartinskem jezeru, Žički kartuziji, na konjiškem Zlatem griču in Vitanju. Cilj s podelitvijo priznanj bo v Žalcu.

* V cerkvi sv. Egidija v Zrečah bo dopoldne k birmi šlo 31 osmošolcev. Poleg nadškofa dr. Franca Krambergerja bodo maševali tudi dekanijski duhovniki.

* Krajani Bezine – krajevne skupnosti v konjiški občini, bodo popoldne imeli lepo priložnost za druženje in zabavo. Ob domu krajanov v Strteniku bodo namreč postavili mlaj.

* ‘O čem poje ruska duša?’, je naslov večernega koncerta, ki ga pripravljajo v Kreativnem ateljeju v Celju. Večer komorne glasbe bo posvečen rojstnemu dnevu velikanov ruske glasbe Čajkovskemu in Rahmaninovu.

* Rogatec bo danes v znamenju ekološke pridelave hrane in zdravega načina življenja. V tamkajšnjem muzeju na prostem pripravljajo Zeleni festival. Osnovni poudarek je na sejmu sadik, semen in zelišč. Predstavilo se bo 16 ponudnikov, ki jih je izbral organizator. Dogajanje bodo spremljala predavanja, prikazi dobrih praks in kulinarika. Poskrbljeno bo za najmlajše, obiskovalci se bodo lahko popeljali tudi z brezplačnim cestnim vlakom.

V predprazničnih dneh pa tudi v krajih Obsotelja in Kozjanskega že ponosno stojijo mlaji. Ponekod jih bodo postavljali še danes in jutri. Popoldne bodo mlaje postavljali na Bučah, v Olimju in v Lesičnem ter v Pristavi pri Mestinju.

* Današnji večer prinaša večni nogometni derbi med Olimpijo in Mariborom – tekma 31. kroga 1. slovenske lige bo v Ljubljani.