Kaj se v soboto, 25.2., dogaja na Štajerskem?

* Kje bomo danes pustovali? Pustno soboto bodo obeležili v Novi Cerkvi, kjer pripravljajo že 30. pustni karneval.

Številne pustne prireditve pripravljajo tudi v Celju, bližnjih trgovskih centrih in lokalih v Celju in okolici.

* V Oplotnici bodo maske popoldne rajale na Grajski ploščadi. Predsednica Turističnega društva Oplotnica, Marija Perklič.

* V Obsotelju in na Kozjanskem bo danes za pustno razpoloženje poskrbljeno v občini Šmarje pri Jelšah in v Bistrici ob Sotli. V obeh krajih bo najprej otroško pustovanje, zvečer pa še zabava za odrasle.

V Vrtnem centru Rogaška pa pripravljajo predavanje s praktičnim prikazom sajenja in obrezovanja drevja.

* V ‘Skomarski hiši’ v Skomarju nad Zrečami bo drevi že 150. literarni večer ‘Jaz mam en stari znucan koš’. Obiskovalce, ki v lepem številu prihajajo že vse od leta 1999, bodo tokrat z glasbenimi gosti popeljali v svet poezije in proze.

* Pustovanje s skupino Soul, Jazz in Jaz bo drevi v konjiškem Patriotu

* Čez manj kot eno leto se bodo v Pjongčangu začele zimske olimpijske igre. Pričakovanju največjega športnega dogodka v zimskih športih se danes pridružujejo tudi na Rogli.

* Komedija Moj Vinko dramske skupine s Šmartna na Pohorju bo nocoj na ogled v Slomškovem domu v Slovenski Bistrici. S to predstavo se na Bistriškem začenjajo 20. gledališki dnevi, območno srečanje odraslih gledaliških skupi.

Na Treh kraljih pa bo tekma za Smučarski pokal občine Slovenska Bistrica.

* Strelci se bodo danes in jutri v Slovenskih Konjicah merili na 4. Memorialu Vladimirja Kebra. Organizatorji pričakujejo skoraj 300 nastopov, v konkurenci pa bo tudi nekaj reprezentantov.

